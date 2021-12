7 küsimust, mida endale aasta lõpus esitada

Alusta positiivses võtmes ja mõtle, millised on su lõppeva aasta kõige suuremad kordaminekud. Uus töö, edukas projekt, uued õpingud, uus hobi? Kõik tegevused, mida on saatnud edu, motiveerivad sind järgmisel aastal taas uusi ja põnevaid projekte ette võtma.