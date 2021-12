Viieaastane Suurbritannia tüdruk Georgia Kirchin elab päevast päeva oodates, et saaks endale doonorsüdame. Ta on olnud sobiva organi järjekorras juba üle aasta.

Tema pere kasutab neist jõuludest maksimumi, kuna kardavad, et need võivad olla tüdruku viimased. 32-aastane ema Jodie ütles: «Me ei tea, kui palju jõule meil veel tuleb. Kas me vaatame varsti tänastele jõuludele mälestades tagasi?»