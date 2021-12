Triin Niitoja oma Eesti Laulu lavapartnerist: kui esimest korda teda laulmas kuulsin, vajus mul suu lahti!

«Tunne on nii hea, et saime Eesti Laulul edasi! Oleme ise ka väga uhked. Oma lavapartneri Frantsuga saime tuttavaks läbi ühise tuttava. Meie muusikamaitse klappis koheselt väga hästi ja otsustasime, et hakkame koos uut lugu leiutama. Mulle tuli suure üllatusena, et ta oskab lisaks klaverimängule ka hästi laulda. Ausalt, mul vajus selle oskuse peale suu lahti,» rõõmustas Triin Niitoja.

Frants Tikerpuu on noor klaverimängija, kes on juba mõned aastad ka ise muusikat loonud. «Laule olen kirjutanud ligikaudu kuus aastat, klaverit olen mänginud juba kakskümmend aastat. Lisaks sellele oskan trumme käsitleda ning ka kitarril võin mõned tuurid teha,» sõnas ta.

«Me ei pea end duoks. Nüüdseks oleme juba mitmeid laule loonud ja teeme ka bändi. Bändis on Frants küll klaverimängija, kuid hakkab peagi ka tausta laulma,» lisas Niitoja.

Tikerpuu täpsustas, et soovib Eesti Laulu võistluse järel ka oma sooloprojektiga alustada. «Tahan avaldada võistluse järel mõne täitsa oma loo. See on hetkel mu eesmärk. Hääl on hakanud end näitama ja lubab olla küll. Seega mõtlesingi, et miks mitte proovida,» rääkis ta.

«Ma arvan, et kui sa oled muusik, siis sa teistmoodi lihtsalt ei saa - sa pead muusikat kirjutama. Isegi, kui tunned elus hetki, et nüüd peaks ehk väikese pausi tegema, siis sa jõuad nii või naa tagasi muusikani. Kui sa oled selle eriala armastaja, siis sa teisiti ei saa - sa leiad üles õiged viisijupid ja avastad end taas mõne instrumendi taga,» muigas Niitoja.

Muusikud tegid juttu ka oma tänavusest Eesti Laulu võistluslaulust, mis kannab pealkirja «Laululind». «Kui kuulata esimest korda laulu sõnu, siis võib tunduda, et jutt on justkui kahest laululinnust, kes on omavahel paar. Kuid see pole sugigi kahe laululinnu vahelisest armastusest ja taasleidmisest. Tegelikult, ma autorina pidasin silmas oma sisemist laululindu - see lendas korraks ära ja ma üritan teda nüüd tagasi tuua,» täpsustas Tikerpuu.

«Peab tunnistama, et mulle meeldib kui laulul on mitu sõnumit. Tore, kui erinevad kuulajad oskavad leida loost just nendele sobivaid tähendusi,» lisas Frants Tikerpuu raadio Elmar hommikuprogrammis.