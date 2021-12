Kuulus onlyfansitar vabanes paelussist ja kaotas huvi seksi vastu

Naist vaevas halb enesetunne ja seetõttu soovitasid arstid proovida parasiitidega võitlemiseks uut puhastusmeetodit. Tal olid kehas paelussid. Modell ütles, et need võisid tema kehasse sattuda toiduainete kaudu. Parasiidid satuvad kehasse ka halbade hügieenitingimuste tõttu, kui inimene ei pesnud õigel ajal käsi või puudutades saastunud pindu. Paelussiga kaasneb iiveldus, kehakaalu langus ja halb enesetunne. Utgaardi parasiidid on jõudnud juba 50 sentimeetri pikkuseks kasvada.