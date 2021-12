Võrumaa vanaisa kudus lapselapse klassikaaslaste ja õpetajate käed sooja

Tavapäratult suur kingipakk, mis kohe avati, ei sisaldanud ei komme ega muid maiustusi. Pakk oli täis hoopis pehmust ja soojust. 1. a klassis käiva Tannari 67-aastane vanaisa Villu Viks kudus lapselapse kõikidele klassikaaslastele, õpetajatele ja vahvale koristajatädile soojad värvilised kindad. Käed said sooja 23 lapsel, neljal õpetajal ja abilisel Rutil.

Villu on ise tagasihoidlik. Heatujuline vanaisa räägib, et pensionärina hakkas tal igav ja kui abikaasa tegi nalja, et koo siis lapselapse klassile kindad, läkski idee käiku. Kudumine võttis vanahärral aega vaid mõne nädala, alustas ta selle projektiga alles novembris.