Muusik Jaagup Kreem: ükski halb aeg pole igavesti kestma jäänud, aasta 2022 tuleb kõvasti parem!

Muusik tegi hommikuprogrammis juttu oma hiljutisest telesaatejuhi rollist. «Oli tõesti nii. Käisin ühes toredas lasteaias ja proovisin seal lasteaiaõpetaja tööd. Tegemist oli väga silmiavava kogemusega. Mul oli väga lahe seal olla,» mainis ta.

Kreem naljatles ka ansambel Terminaator nime üle ja tõi välja, kas siis bändinimi on seotud legendaarse Hollywoodi kassahiti «Terminator» nimega. «Esimesed kümme aastat me tõsiselt eitasime seda seost. Kinnitasime, et nendel kahel nimel pole omavahel mitte mingit pistmist ja ütlesime kõigile, et mis juttu te õige ajate. Eesti keeles tähendab terminaator ju hoopis valguse ja varju piiri planeedil. Aga tegelikult...kui me kunagi Soome televisioonist seda filmi nägime, siis see tohutult meeldis meile. Ja loomulikult tuli bändi nimi ikkagi sealt,» muigas Terminaatori solist.

Muusik tõi hommikuprogrammis välja ka ühe rõõmustava uudise. «Teate sõbrad, tänasest hakkavad päevad taas pikemaks minema...ja kohe-kohe on käes jälle jaanipäev. Miks seda kõike ütlen, täna algas ametlikult talv,» muigas ta.

Terminaator korraldab Tartus ERM'is traditsioonilise aastalõpu esinemise, sedapuhku toimub see 30. detsembri õhtul. «Eesti rahva muuseum on püha paik ja seal me metal-muusikat mängida ei saa. Seetõttu teatasime kontsertkorraldajale, et esitame oma repertuaari akustilises ning semi-akustilises versioonis. Oleme nüüd aastaid seal sarnases võtmes esinemas käinud. Meiega on laval olnud ka näiteks Tiit Kikas ning Kaire Vilgats ja Dagmar Oja,» sõnas Kreem.

«Teeme hetkel proove ja tean, et ka tänavune kontsert saab olema hästi ilus. Juhin tähelepanu, et tegemist pole jõulukontserdiga. Laulame Termika uuemaid ja vanemaid lugusid, toome kuulajateni nii tuntumaid kui ka vähemtuntumaid hitte. Kui hakkasime kava planeerima, siis esialgu sai kirja 48 lugu, peale põhjalikku valikut jäi sõelale 20 pala. See kontsert on ainus detsembrikuu avalik ülesastumine, on ikka imelikud ajad,» muigas laulja.

«Olen paadunud positiivselt mõtleja ja usun, et sellised keerulised ajad ei kesta meil igavesti. Pole ju ükski halb periood igavesti kestma jäänud. Head ajad tulevad tagasi. Uskuge mind, aasta 2022 tuleb kindlasti parem. Terminaatorile saab olema uus aasta eriti äge - ees on meie 35. sünnipäev! Termikas on nagu hea vein, see läheb aastatega aina paremaks ja paremaks,» rääkis Jaagup Kreem raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Raadio Elmar LIVE stuudios tuli esitamisele lugu «Alkeemik».