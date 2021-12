Tavatellimuse pidi kohale toimetama ühe Hiina söögikoha kuller, kuid selle käigus märkas, et koos roogade nimekirjaga saatis klient kurjakuulutava kirja. See ütles: «Sellest saab minu elu viimane söögikord. Tellimus tuleb veatult kohale toimetada.» Algul arvas kuller, et keegi üritab temaga nalja teha, kuid näidatud aadressile jõudes talle ust ei avatud.