Kui su armsam sind petab, siis lõhub ta teievahelise usaldussideme. Ilmselt ei tunne sa peale seda enam, et partner sind austaks või imetleks. Kõige hullem - tõenäoliselt ei tunne sa seda, et kallim sinusse armunud või isegi kiindunud oleks.

Ent kõigist neist kohutavatest tagajärgedest hoolimata on petmine ikkagi kahjuks väga levinud. Uuringud viitavad sellele, et enam kui 60 protsenti inimestest on oma abikaasat või pikaajalist partnerit vähemalt ühe korra nende suhte jooksul petnud. Miks nii paljud meist ometi üle aisa löömise kasuks otsustavad? Siit leiad neli kõige levinumat põhjust.