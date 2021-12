Alen Veziko lapse sünnist: isaks saamine on elus kõige tähtsam sündmus!

«Viimase aja kõige olulisem sündmus on see, et ma sain isaks! See on vist elus üldse kõige tähtsaim sündmus. Laste ilmaletulek muudab eluolu ju väga palju. Ühesõnaga, hakkas kõik uuesti pihta - pidin meelde tuletama, kuidas see mähkimine ja kõik muu sellega seonduv käib. 41-aastase mehe jaoks on päris keeruline taas seda kisa kuulata. Aga eks ma kohanen ja saan hakkama,» muigas Alen Veziko raadio Elmar hommikuprogrammis.

Laulja avaldas, et on kirjutanud hulgaliselt uut muusikat, kuid salvestuseni pole ta veel jõudnud. «Suvest saati on käsil väga kiired ajad. Kui saime teada, et laps on tulekul, otsustasime kolida perega Tallinnast Pärnumaale. Elame nüüd Sindi linnas. Ostsime sinna maja ja terve suve jooksul oma esinemiste kõrvalt tegelesin selle renoveerimisega. Kui ma ei olnud parasjagu laval, siis olin kas ehituspoes, ehituse peal või tegelesin majaga seotud küsimustega,» sõnas ta.

«Kiire aeg päädis aga sellega, et jäin poolteist kuud tagasi raskelt koroonasse. See võttis kogu aja maha ja plaanid läksid pea peale. See, et ma täna olen raadio Elmar stuudios ja hakkan rääkima tulevastest esinemistest...on tore! Ma ei olnud kindel, kas üldse nii peagi veel laulda saan. Olin väga raskelt haige ja taastumine on olnud väga pikk ning vaevaline,» sõnas muusik.

Alen Veziko märkis, et annab koos Luisa Rõivasega aasta lõpus mõned eksklusiivsed jõulukontserdid. Nende eelmisest kontsertsarjast on tänaseks möödunud juba viis aastat. Fännidel on võimalus osa saada nende lugude paremikust, nautida muusikute ühiseid hitte kui ka aegumatuid jõululaule.

«Meie kontserttuur on seega juubelihõnguline! On kommenteeritud, et kolm kontserti ei ole veel tuur...kuid ausalt öeldes, tänavu aastal tundub ka üks kontsert justkui tuurina. Tegelikult on enamus esinemisi ju ära jäänud või on siis korraldatud väga väikestes seltskondades,» sõnas Veziko.

Laulja lisas, et tegi Luisale ettepaneku väga lihtsal põhjusel. «Päris ausalt, mul on kodus väga raske leida põhjust, miks kitarr taas kätte võtta. Mänguoskus hakkab juba ära minema. On ju teada, et artistide esinemisoskused vajavad pidevalt täiendamist ja lihvimist. Seetõttu tuli ka mõte - teeks ühiselt mõned esinemised,» lisas ta.