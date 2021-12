Töötaja kättemaks näägutavale ülemusele läks maksma üle miljoni euro

Turvakaamerad filmisid 38-aastast laojuhatajat Anne Sriyat, kes kõndis konteineriridade vahel, tulemasin ja paberitükid käes. Teda nähti paberit süütamas ja seda mootoriõliga täidetud pappkasti viskamas. Teisel, veidi hiljem salvestunud kaadril on märgata, et ühe õlianuma kohal väreleb leek, mis levib peagi ka kõrvalolevatele ridadele. Ühekorruselises laos hoiti tuhandeid liitreid õli.

Pärast vahistamist tunnistas Sriya süütamise üles. Ta nentis, et kuriteole tõukas teda stress, mis tekkis tema peale pidevalt kaevanud 65-aastase juhiga suhtlemisest. Püromaan on ettevõttes töötanud üheksa aastat. Enda sõnul ei osanud ta arvata, et tulekahju nii laastavaks muutub ning kindlasti ei plaaninud ta töökohta õhku lasta. Politsei poolt küsitletud ettevõtte juht teatas, et oli Sriya vastu alati lahke.