See maailmas üha enam leviv ebatavaline haigus puudutab otseselt ka eestlaseid

Maltseva sõnul kannatavad isegi Aafrikas inimesed külma poolt põhjustatud nõgesetõve ja ja erineva suurusega villidega nahalööbe all. Külmaallergia korral tegeleb inimene organismi reaktsiooniga madalale temperatuurile või külmale esemele, millega oli kokkupuude. See võib esineda mitte ainult talvel vaid ka suvel. Haruldasemad allergia ilmingud on dermatiit või nohu.