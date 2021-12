Austraalias tegutsevad eskordid on kokku pannud mõned juhised alustavatele sekstöötajatele ning selgitavad, millele peaks erilist tähelepanu pöörama, et võimalikult paljude inimeste tähelepanu köita. Üheks neist olulistest detailidest on ka eskordi aluspesu värv.