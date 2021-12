Karl-Erik Taukari uus lugu räägib armastusest: kuulake seda kui kevad südames

Karl-Erik Taukari uus singel kannab nime «Ookean» ning laulu idee sündis üle aasta tagasi laulukirjutajate laagris. Laulja sõnul tegi ta koostöösessiooni Fred Kriegeri ja Stefan Airapetjaniga ja sealt on pärit ka äsjailmunud singli algidee. Terviklikku palasse andsid oma panuse aga ka Gevin Niglas, Vallo Kikas ning Lauri Räpp.

Kõige kauem tegelesid autorid lüürika kirjutamisega. «Millest muust ikka laulda kui mitte armastusest. Kuulake seda lugu kui kevad südames,» muigas artist.

«Olen tänavu üsna vähe muusikat avaldanud. Kuid parem sihitult ja näpuotsaga...kui kogu aeg midagi tilgutada. See on minu mõte. Saatejuhiks olemisega on see häda, et ma viibin telestuudios kohapeal võibolla kord nädalas, kuid jõulise meediumi tõttu hakkab fännidele tunduma, et ainult televisiooni maastikul ma oma aega veedangi. Kuid muretseda ei tasu, lõviosa oma ajast pühendan tegelikult ikkagi muusikale - kas siis laval olles või stuudios salvestades. Olgu öeldud, et saatejuhtimine on minu jaoks mõnus kõrvaltegevus, mis saab lihtsalt väga laialdast kajastust,» sõnas Taukar.

Laulja selgitas, milliste kriteeriumite alusel jõuab tema repertuaari uus pala. «Ma kardan siinkohal, et olen see keerulisem juhus. Ka laulule «Ookean» kirjutasime hea mitu komplekti sõnu! Pika töö järel hakkas lõpuks tunduma, et nüüd saame ühe variandiga edasi liikuda. Ja ka seda viimast versiooni lihvisime pikalt. Keegi ei ütle, et see meetod on ainuõige, kuid tegijatel endil peab jääma oma tööst rahutunne,» lisas ta.

«Ühel hetkel hakkab lugu ju oma elu elama ja kui sind midagi selle juures häirib, siis see jääbki häirima senikaua kuni see lugu kusagil mängib. Seega, mina pean olema oma lauluga 100% sina peal. Isegi kui on juba tähtaeg seljas, siis on olnud olukordi, kus olen teatanud, et peame veel looga edasi töötama,» sõnas Taukar.

Muusik tõi välja, et kuigi tema viimaste aastate repertuaari laulud on sarnase käekirja järgi loodud, siis on olnud mõtteid, mille kohaselt ta soovib taas pop-rocki suunal midagi avaldada. «Siit vihjamisi on midagi juba tulnud ka. Pop-rock on kindlasti minu südames - isegi kõige rohkem. Tahaks loota, et võibolla järgmise looga teeme ühe pöörde,» rääkis Karl-Erik Taukar raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».