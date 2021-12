Seks võib olla lihtsalt seks, aga see võib olla ka energiatandev, spirituaalne ja transtsendentaalne kogemus, mis ühendab partnerid kõrgemal hingetasandil. Kuigi lääne ühiskonnas ei ole meid õpetatud seksi niimoodi kogema, on see kõigi jaoks täiesti võimalik. Järgmised sammud aitavad alustada intiimelus tantristlikku teed.