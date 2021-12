Kogemata vabadusse lastud kurjategija lidus otsemaid pidu panema

Üllatunud mees helistas seepeale kohe sõbrale ning palus end koju sõidutada. Vaatamata rõõmule ootamatu vabanemise üle, püüdis Matiusovas siiski veenduda, kas ta on tõesti vaba mees. Talle kinnitati, et kõik on korras ning kurjategija asus sõpradega lõbusalt aega veetma. Vaata videot SIIT .

Selgus, et ka varem on selliseid eksimusi ette tulnud. Allika sõnul tulenes prohmakas sellest, et kohtutöötajad ajasid paberid segamini, kirjutab The Sun.