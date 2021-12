Superstaar Alika Milova fännab tantsimist ning peab lugu vanadest vinüülidest

Pühapäeva õhtul Saku Suurhallis Eesti 8. superstaariks kroonitud Alika Milova on olnud viimastel päevadel meedia ja avalikkuse suure tähelepanu all. Ja mõistagi on see ka arusaadav. Noor lauljatar on köitnud oma šarmi ja võrratu hääletämbriga tuhandete fännide südameid. «On küll tõeliselt kiired ajad. Kuid näiteks eile oli mul kalendris selline märge nagu «Alika puhkab». Oligi täpselt nii - istusin kodus ja puhkasin,» sõnas värske superstaar rõõmsameelselt.

«Ma ei saa öelda seda, et võidujärgselt oleks mu pea justkui hulluks läinud või ma ei saa enam asjadest aru. Olen õnnelik selle üle, et võidu väljakuulutamisega ei juhtunud minuga midagi väga erilist. Veidi segadust on hetkel küll nädalapäevadega - ma ei hooma päris täpselt, millistel päevadel ma möödunud võistluse raames midagi ette võtsin,» rääkis ta.

Noor lauljatar naudib oma töiseid tegemisi ning nädalaplaani. «Aasta tagasi oli mul selline periood, mil võisin kodus mitu päeva järjest lihtsalt lamada. Vaatasin seriaale, filme ja lihtsalt sõin. See oligi kõik. Seda enam mulle meeldib tänane tihe ajagraafik - natuke tööd peab ju tegema,» muigas ta.

Milova on saanud sadu siiraid õnnesoove, ometigi tõi ta välja ühe, mis teda väga kõnetama jäi. «Kohe superfinaali lõppedes kirjutas mulle Tõnis Mägi. See oli meeldiv üllatus ja muidugi suur au mulle,» avaldas ta.

Narvast pärit lauljanna tegi juttu oma isiklikest lemmikutest. «Mulle tohutult meeldivad pastatoidud! Kuid ma arvan täna, et pean selles osas väikese pausi tegema. Kui mingi palk tuleb, siis ilmselt söön jälle. Üleüldse, mulle meeldib söögi valmistamine,» naeris ta.

«Lemmikhobide hulka kuuluvad lisaks laulmisele ka tantsimine. Olen kaks aastat käinud tantsustuudios trenni tegemas, usun, et see on andnud mulle lava peal kõvasti enesekindlust juurde. Meeldib ka filmi- ja fotograafia, vinüülikogud ja vana muusika,» rääkis ta.

Ülekaalukaks Superstaari saate võitjaks valitud Milova lahkus möödunud nädalal Saku Suurhallist 10 000 euro ja Universal Musicu artistilepinguga. Muusik avaldas, millise artistina ta soovib end publikuni tuua. «Tahan artistina erineda! Ligikaudu aasta olen tegelenud stiiliga funk-soul-jazz-blues-house. Soovin sellise suunitlusega edasi tegeleda, kuid tahan liikuda piiri peal ja puudutada seeläbi ka veidi popmuusikat. Mulle meeldib kui lugudes on erinevad huvitavad detailid,» sõnas ta.

Uurisime ka, mida lauljanna kavatseb teha 10 000 euroga. «Plaan on raha jagada oma vanematega. Kavatsen ilmselt ka rõivaid osta, sest muusiku elu juures on imago teatavasti oluline. Kaubanduskeskustes ma eriti ei liigu, mulle meeldib oma lähedastega külastada pigem underground kohti,» Alika Milova raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».