Nele-Liis Vaiksoo oma uuest albumist: avaldamise idee sündis tänu kahele väga olulisele laulule

«Mind teevad õnnelikuks väga paljud asjad! Kuid üldisemas mõttes, näiteks väga palju rõõmu toovad kõik head inimesed minu ümber. Mulle meeldib kallitega jagada emotsioone ja kogemusi. Need on hetked, mida on tore ka aastaid hiljem meenutada. Võib kindel olla, et need elamused toovad ka siis taas soojuse südamesse,» rääkis Nele-Liis Vaiksoo raadio Elmar hommikuprogrammis.

Muusik avaldas hiljuti uue sooloalbumi «Valguses ja varjus» ja ka see ettevõtmine on tema ellu toonud üksjagu rõõmsaid ja õnnelikke inimesi. «Kui vaatan seda plaati, siis süda on soe. Silme ette tulevad kõik need inimesed, kellega koos seda projekti vedasin. Kaasa tegi erinevaid muusikuid kui ka neid, kes on abiks olnud oma nõu ja jõuga. See oli tiimitöö ja olen kõikidele panustajatele äärmiselt tänulik,» märkis ta.

«Plaadi idee kui selline sündis aga tänu kahele laulule. «Olematu laul» on selline pala, mida olen esitanud aastakümneid. Varasest teismeeast on see laul mulle tohutult meeldima hakanud. Viisi autor on Valter Ojakäär ja teksti on loonud Leelo Tungal. Läbi oma elukogemuse, igal aastal leian sellest tekstist midagi uut ja huvitavat. See laul kasvab minus eneses, samuti ka laulu mõte. Teiseks oluliseks looks on «Valguses ja varjus» ja just tänu sellele palale jõudsingi reaalselt plaadistamiseni,» rääkis Vaiksoo.

Muusik kirjeldas, kuidas lugu «Valguses ja varjus» teda albumi ideeni viis. «Mäletan, et ühel kontserdil esitasin selle laulu ära ja selle lõppedes järgnes saalis vaikus. Mulle tundus, et publik seedis seda mõtet ja loo sisu. Siis olid korraga ovatsioonid ja suur aplaus. Mul tekkis tunne, et see laul on nii ilus ja ma lihtsalt pean seda uues kuues kuulajateni tooma,» sõnas ta.

Vaiksoo poeg Ron Jonathan on samuti seotud täna muusikamaailmaga. Noormees on lavalaudu jaganud ka oma emaga, muuhulgas avaldasid nad ühise loo «Vastu külma ööd». «Mul on hea meel, et poeg muusiku elu tallab. Alguses olin rohkem tema abistaja, küsisin kas tal ikka laulusõnad peas...isegi harjutasime koos. Mida rohkem aga olen temaga koos esinenud, seda enam saan aru, et muretseda pole mõtet. Võtan teda kui ühte muusikutest,» märkis ta.

«Ron on laulnud poistekooris juba väikesest peale. Nüüd tegeleb ta muusikaga jõulisemalt. Eks aeg näitab, mil määral ta selle valdkonna juurde jääb. Ta on ka reaalainetes tugev ning räägib kodus inseneriametist. Äkki suudab ka kaks ala kuidagi toredasti ühendada,» lisas Vaiksoo.

Muusik lisas, et uue plaadi ilmumise raames on tal plaanis korraldada esitluskontserdid. «14. veebruaril esineme Tallinnas ja 17. veebruaril Tartus. Piletid on täna juba müügil,» rääkis ta.

Raadio Elmar LIVE stuudios tuli esitusele lugu «Saladus». «Teksti autor Leelo Tungal on öelnud, et isegi aastakümneid hiljem on selles loos ikka veel oma väike saladus sees. Kuulake lugu ja hakake siit nüüd saladust otsima,» sõnas Nele-Liis Vaiksoo raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».