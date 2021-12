Aasta parim meesjalgpallur Rauno Sappinen: kõige tähtsam on olla õnnelik!

Rauno Sappinen usub, et sai aasta parima meesjalgpalluri tiitli tänu meeskonna tööle ning panustamisele. «Saavutasime tiimiga seda, mida Eestis pole kunagi varem tehtud - jõudsime Euroopas alagrupi turniirile. Loomulikult on mul aasta parima mängija tiitli üle hea meel, kuid leian, et jalgpallurile on alati kõige olulisem just meeskondlik edu,» avaldas ta.

Mees rääkis ka sellest, millised olid peagi lõppeva aasta kõige ilusamad hetked. «Kindlasti moment, kui teatati, et oleme saanud alagrupi turniirile. See elamus jääb pikaks ajaks meelde. Oluline oli ka suvine Balti turniiri võit - seda hetke oli Eestis oodatud ju pea kaheksakümmend aastat,» lisas ta.

Sappinen on aastate jooksul saanud ohtralt erinevaid karikaid ja tiitleid. Sportlane tegi juttu, et hoiab väärtuslikke auhindu vanemate kodus, kus tal on kogu jaoks eraldi tuba sisse seatud. «Kõik, mis ma olen kunagi saanud, on välja toodud just seal. Tulevikus ma ei kujuta ette, mis nendega võib saada,» muigas ta.

Aasta jalgpallur rääkis ka oma iidolitest ning unistustest. «Suure eeskujuna toon siinkohal välja Andres Operi. Me mõlemad oleme ründajad. Olen juba väiksest saati talle kõvasti kaasa elanud. Üks on kindel, Oper on legend. Unistustest toon välja selle, et võiksime klubiga jõuda Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, tore oleks näiteks Saksamaale mõni värav lüüa,» mainis ta.

Rääkisime ka nendest unistustest, mis hõlmavad elu väljaspool jalgpalli. «Tahaksin kunagi elada oma majas, kusagil väga ilusas kohas. Kõige tähtsam on aga see, et oleksin õnnelik,» sõnas mees raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».