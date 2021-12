Ilmselt ei pööra sa sellele kaugeltki nii palju tähelepanu, kui naudib sinu nägu. Ja sa pole ainus! Inimesed veedavad talvel päevi ning päevi ilma, et nende nahk niisutusega kokku puutuks ning äärmisel juhul haarab käsi kreemituubi või kehapiima poole siis, kui nahk on juba nii kuiv, et hakkab kiskuma ning valutama. Nüüd aga kuuled otse nahaarsti suust seda, miks (eriti talvisel ajal) keha kreemitamisega koonerdamine sulle halb on ning milliseid ebameeldivaid, ent kergelt välditavaid nahaprobleeme see kaasa toob