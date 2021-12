Kohtinguekspert: statistika järgi on kõige rohkem lahkuminekuid 11. detsembril

Statistika näitab, et on väga tavaline lahku minna just detsembrikuus, sest jõulud panevad paaridele suure surve peale. Kõige tõenäolisem on lahku minna 11. detsembril.

«Tõenäoliselt kohtute jõulude ajal partneri vanematega,» kirjutas Hocking väljaandele news.com.au. «See juba iseenesest teeb ärevaks, sest kui sa pälvid kallima vanemate hukkamõistu, siis see on brutaalne. Nii hakkame me mõtlema, kas see inimene on üldse piisavalt eriline, et tema vanematega kohtuda ja kas ta meeldiks meie vanematele.»