Koit Toome tegi kaasa uues hittkomöödias: olen aastaid mõelnud, et tahaks kätt proovida filmimaailmas

Koit Toome kaunistas oma loodud heliloominguga tänavuse hittkomöödia «Jahihooaeg» minuteid. Muusik lõi tänu filmile neli uut pala ja ta leiab, et peagi on aeg täispika albumi avaldamiseks.

Uus linateos on produtseeritud «Klassikokkutuleku» tegijate poolt. Osatäitjateks on teiste hulgas näiteks Harriet Toompere, Mirtel Pohla, Jan Uuspõld, Priit Loog, Kaire Vilgats, Hendrik Sal-Saller, Indrek Taalmaa ja paljud teised.

Mees selgitas, mil moel ta valituks osutuks. «Ma päris algust ei oskagi kommenteerida, kuid ilmselt esimene idee peale tuli režissöör Ergo Kuld. Ühel hetkel mulle selline pakkumine tehti ja ega ma muidugi ei teadnud, mida oodata. Ma pole ju kunagi varem filmiprojektides kaasa teinud,» rääkis ta.

«Kõik juhtus minu jaoks nii õigel ajal. Olen aastaid mõelnud, et ühel päeval tahaks kätt proovida ka filmimaailmas. Hetkel on koroonaaeg ja vaba aega küllaltki palju. Tavaolukorras oleks olnud oma tööde ja esinemiste kõrvalt keeruline sellist tööd ette võtta. Nüüd sain projekti tarvis kuude viisi nokitseda, tegin nii laule kui ka muud muusikat. Oli pikki öid, mil istusin stuudios kuni hommikutundideni välja - katsetasin erinevaid viisijuppe ja lugusid. Oli äärmiselt põnev aeg,» sõnas ta.

Muusik lisas, et kogemus andis talle ka ohtralt kasulikke õppetunde. «Sain selle käigus nii palju õppida. Tegin vigu ja kohati oli ka tühja tööd. Nüüd on see kõik läbi tehtud. Olen ise filmi näinud ja õnneks ei pidanud silmad maas pärast koju hiilima,» naeris ta.

«Kokkuvõttes sain ma endale ka neli uut laulu juurde! Filmis kõlavad nendest paladest vaid väikesed jupid - tegelikult on need täispikad lood. Loodan, et singel «Vastu tuult» ei jää viimaseks, mida avalikkus kuuleb,» sõnas mees.

Toome lisas, et tegi elus esimest korda koostööd muusik Vaiko Eplikuga. «See oli ootamatu ja põnev koostöö. Sündisid väga ilusad lood. Singel «Vastu tuult» sai loodud aga hoopis koos rootslastega, laulsin selle sisse samuti Stockholmis. Üks lugu on jällegi selline, mis mul oli juba ammu sahtlisse kirjutatud - kõik mu sõbrad juba uurisid, miks ma seda ometigi ei avalda,» märkis ta.

«Nüüd on hoog sees ja mul on muusikat loodud täispika uue albumi mahus. Pean natuke veel stuudios olema,» lisas Toome fännide jaoks põnevust ja andis lootust, et peagi on oodata temalt kauamängivat.

Singel «Vastu tuult» sai endale ka uhke videomaterjali, mille autoriks on filmi «Jahihooaeg» režissöör Ergo Kuld. «Filmisime klipi Pärnu rannas ja temperatuur oli kõigest 2 kraadi ümber! Oli erakordselt tuuline ning külm. Meie möllasime aga rannas kaamerate ning droonidega. See oli samuti huvitav kogemus. Õhtul kui ma Tallinnasse tagasi jõudsin, siis olin päris kaua aega saunas, üles soojenemine võttis omajagu aega. Oli karm päev, kuid Ergo rõhutas mulle, et mida raskemad olukorrad, seda paremad tulemused,» rääkis Koit Toome raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».