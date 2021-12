Ülevaade reisipiirangutest, mis on seotud koroonaviiruse uue omikrontüvega

Võib arvata, et lähinädalad saavad reisitingimuste muutumise osas olema üsna inforohked ja kiires muutumises. Enne reisi tasuks igal juhul sihtriigi sisenemisnõudeid mitu korda üle kontrollida. Asja raskendab see, et kuna reeglid on kiires muutumises, on sageli küllalt raske aru saada, mis info hetkel see viimane ja õige on. Sageli on parimad infoallikad lennujaamade ja lennufirmade lehed.