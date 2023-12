Paljude inimeste jaoks algab põletikuliste protsesside vältimine justnimelt toidust, mida sööd. Kuigi erinevaid taktikaid on palju, siis üks parimaid seisneb ikkagi selles, et sa lihtsalt sööd vähem neid toite, mis su kehas põletikku esile kutsuvad. Nüüd jagab toitumisteadlane soovitusi, milliseid toite sellest lähtudes oma menüüs vähendada tuleks.

«Põletiku abil võitleb keha kõige sellega, mis võib talle kahju teha. Näiteks on sellised pahalased nakkused, haigused, vigastused ning mürkained,» ütleb dietoloog Tracy Lockwood Beckerman. «Kui su keha on rünnaku all, siis vabastab ta kemikaale. Need tekitavad vastukaja immuunsüsteemis, mis omakorda põhjustab kudede paistetuse. Paistetus nii-öelda lõikab ära ligipääsu rünnaku alla sattunud või nakatunud kehaosadesse, et vältida pahalaste edasist levikut organismis.»