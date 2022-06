Toitumisnõustaja selgitab: kas koorejäätis kergitab kaalu

Kaalu langetamiseks ei pea jäätisest täielikult loobuma

Tihti arvatakse, et kaalu langetamine tähendab lemmiktoitudest loobumist. Tegelikkuses peaks nädalas 0,5–1 kg kaalu langetamiseks tarbima päevas 500 kcal võrra vähem energiat, kui on tegelik energiavajadus. Selleks on mõistlik toiduga saadavat energiat alandada näiteks 300 kcal võrra ja suurendada füüsilist aktiivsust 200 kcal võrra. Eeskätt võiks vähendada maiustuste ja soolaste snäkkide toidugruppi kuuluva toidu kogust.

«Oluline põhimõte, mida ma oma klientidele pidevalt meelde tuletan, on see, et püsivaid tulemusi annavad sellised muudatused, mis on elukestvalt järgitavad,» ütles Salupuu. See tähendab, et tervislikumate alternatiivide poole liikumine ei tohiks tähendada millestki loobumist, vaid võimalust kogeda uusi maitseid ja paremat enesetunnet. «Aeg-ajalt võib muidugi süüa ka näiteks koorejäätist, mis kaalulangetuse eesmärki lühiajaliselt ei toeta, kuid pikemas perspektiivis aitab ennetada liigseid isusid ja hilisemat ülesöömist,» ütles Salupuu.

Toitumisnõustaja lisas, et kuigi täielik maiustustest loobumine ning madala süsivesikute sisaldusega dieedid annavad kiireid tulemusi, sest kehakaal langeb alguses vedeliku arvelt, siis võivad sellega kaasneda ka terviseprobleemid. «Enamasti viib enda täielik piiramine selleni, et mingi aja möödudes pöördutakse vanade harjumuste juurde tagasi ning kaotatud kilod naasevad kiirelt,» rääkis Salupuu. Päevapealt toitumisega äärmusesse minemine ei ole ka jätkusuutlik ning pigem tuleks alustada väikestest muutustest ja uutest harjumustest, mis püsiksid elu lõpuni.