Liis Lemsalu loo valguses: mis haigus on endometrioos? Sümptomid, kuidas seda ära tunda

Endometrioos on haigus, mis mõjutab paljusid Eesti naisi. Selle tekkepõhjus ja levimine pole täielikult teada. Endometrioos esineb enamasti viljakas eas naistel, kellel on menstruatsioonid. Harvadel juhtudel mõjutavad sümptomid patsiente ka pärast menopausi saabumist (menstruatsioonide lõppemisel).

Endometrioosi sümptomid võivad alata juba noorukieas, kui menstruaaltsükkel muutub korrapäraseks. Tüüpiline endometriootiline valu algab üks või kaks päeva enne menstruatsiooni algust. Endometrioos võib põhjustada valu ka vahekorra ajal, urineerimisel ja roojamisel.

Sagedane probleem on lastetus, mis on tingitud endometrioosi põhjustatud liidetest (munajuhad on niverdunud ega ole läbitavad), hormonaalsetest nihetest, kõhuõõne vedeliku koostise muutustest ja muust. Endometrioos leitakse paljudel naistel, kellel uuritakse lastetuse põhjusi, kuid samas ei ole kõik endometrioosi diagnoosiga naised lastetud.

20-25 protsendil endometrioosiga naistest kulgeb haigus täiesti kaebusteta.

Kuidas endometrioosi ravida?

Endometrioos on krooniline haigus, mida ei ole võimalik välja ravida. Ravi eesmärk on vähendada võimalikult palju valu ja muid sümptomeid, suurendada rasestumise võimalust ning parandada naise elukvaliteeti.

Raviks kasutatakse:

Valuvaigisteid

Need leevendavad menstruatsiooni ajal tugevnevat valu ja vähendavad põletikureaktsiooni. Valuvaigistid on mõeldud kasutamiseks peamiselt lühikest aega, et tugevamate valuepisoodidega toime tulla.

Hormonaalseid vahendeid

Need mõjutavad hormoontundlikke endometrioosikoldeid, vähendades neid teatud määral ja takistades haiguse levimist; muudavad menstruatsioonid vähem valulikuks; vähendavad menstruatsiooniaegse veritsuse hulka ning aitavad haigust kontrolli all hoida. Võib kasutada pikema aja vältel.

Kui naine ei soovi kohe rasestuda, sobivad enamasti raviks hormonaalsed rasestumisvastased vahendid (kombineeritud hormonaalne vahend, minipill, hormonaalne emakasisene vahend, implantaat).

Mõnikord kasutatakse raviks ka teisi hormonaalseid preparaate. Vajadusel selgitab seda Teile raviarst.

Operatiivset ravi

See on enamasti laparoskoopiline ning võimaldab vabastada endometrioosist tingitud liiteid erinevate organite vahel ning eemaldada endometrioosikoldeid ja endometrioidse tsüsti kapsli. Harva on vajalik avatud operatsioon.

