8. septembril 2022 meie seast lahkunud kuninganna Elizabeth II oli troonil 70 aastat. Selle aja jooksul sai temast kõige kauem valitsenud riigipea Suurbritannia ajaloos. Ehk on siiski üllatav, et tema majesteet polnud just kõigest, mis krooniga seotud, vaimustuses.