Günekoloog ütleb, mida liigne seksimine tupelihastele põhjustab

«Kui sa just ei harrasta seda viisil, mis on tavapärasest täiesti erinev, on vastus eitav,» ütleb New Yorgi günekoloog Alyssa Dweck. Ta lisab, et tupp on uskumatult heade omadustega organ, kus on palju närve ja hea verevarustus. Ehk siis ta kummutab ümber levinud arvamuse ja kinnitab, et traditsiooniline vahekord ei põhjusta püsivat väljavenimist.