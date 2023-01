NAISE VALU ⟩ «Olin peaaegu emaks saamas, kuid siis...»

«Sain neli kuud enne oma pulmi teada, et mul on emakaväline rasedus. Arstid pidid raseduse katkestama ja lisaks kaotasin munajuha. Arvan, et inimestel on raske mõista, mida tähendab nii varases staadiumis raseduse katkemine. Raseduse katkemise puhul kasutatakse tihti termineid nagu «rakkude kimp» ja «mitte elujõuline rasedus». Mu süda laguneb igakord kildudeks, kui mõtlen, mis tunne oli rase olla. Kui arstide jaoks tähendas see vaid «rakkude kimpu» ja «mitte elujõulist rasedust», oli see minu jaoks raseduse unistus. See murrab alati mu südame ja seda tunnet mõistavad vaid need, kes on kogenud raseduse katkemist,» Nicole, 33