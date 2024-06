Mõned juhuslikud jutuajamised hiljem saan saladusele pihta. Need inimesed elavad end täie rauaga välja ning mingeid pingeid ei jää hingesoppe ussitama. Aga kus pole pinget ega hirmu, seal pole ka tigedust. Metal-muusika parim osa on tohutu doos toorest, füüsilist energiat, mis sinna laetud on. Kaasa minna on kerge, bassid ja trummid panevad sind iseenesest tantsima ja mitte kedagi ei huvita, kui veidralt või valesti sa seda teed. Sest kõik on õige. Ja igaüks on õige. Sa ei pea kandma mingit koodi või olema omasugune, et selles seltskonnas omaks võetud saada. Muusika, olgu raskemas või kergemas vormis, pakub vabastavat elamust ning kuri olemisele pole enam kohta.