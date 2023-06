KUIDAS JUTULE SAADA? ⟩ Naistemees soovitab: «On üks hea trikk, mis alati töötab. See on...»

Basseini veerel on seltskond tütarlapsi, nemadki kinnitavad, et pilk mõjub tugevamalt kui mis tahes sõnad. «Silmad! Silmad on need, mis asja paika panevad,» õhkavad kaks kleenukest sõbratari.

«Väga kehv taktika on jõllitamine – ei tohi võõrast tütarlast liiga pikalt vahtima jääda,» on Rainer täiesti teisel arvamusel. Pilk peab tema sõnul olema taktitundeline, ainult siis on üldse mingit lootust.

Basseini veerel on seltskond tütarlapsi, nemadki kinnitavad, et pilk mõjub tugevamalt kui mis tahes sõnad. «Silmad! Silmad on need, mis asja paika panevad,» õhkavad kaks kleenukest sõbratari. Jah, nad saavad aru, kui huvi on olemas, aga suhtlemist lihtsamaks ei tee, naeratama ei kipu ja ise esimest sammu samuti ei astu. Vot täpselt nii jonnakad ja huvitava arusaamisega feminismist on siinsed kaunitarid. «Ei, ei, ei! Mina ei lähe kellegagi rääkima. Võtan jutule selle, kes ise minuga rääkima tuleb, julgust peab olema! Mees peab alustama.»

Kõige levinum ämber