Üks väärt moeasi, mis parandab elukvaliteeti rohkem kui uus kallim

Vihmamantel on Eestis aastaringne staar

Vihmakaitserõivastele, kui need tõesti tegijate liigast pärit, on märgitud, kui vettpidavad need on. Teibitud õmblused on tavaliselt kindel märk, et selles jopes tuled ka veeuputusest kuiva nahaga välja.

Vihmakaitserõivastele, kui need tõesti tegijate liigast pärit, on märgitud, kui vettpidavad need on. Teibitud õmblused on tavaliselt kindel märk, et selles jopes tuled ka veeuputusest kuiva nahaga välja. Kui aastate eest kippus sportlik maailm olema rangelt funktsionaalne ja fantaasiale, värvile ning mängulustile siin palju aega ei raisatud, siis see on ammuilma muutunud! Sinu sajuilma elupäästja võib olla lõbus nii vormilt, värvilt kui ka mustritelt. Eriline hitt moelavadel on muuseas läbipaistev jope, mille alt saad ka oma edevamaid kihte eksponeerida. Kuid ühekordne kilekas on paraku sama stiilivaba kui kilekott punasel vaibal. Kõlbab kanda vaid hädaabi lahendusena.