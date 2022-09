Sofi Oksanen: Oma rahaga ei tohiks toetada ebainimlikkust!

Ma tahtsin need teemad nähtavaks teha. Maailma polegi nii keeruline muuta, sest äris on tarbija see, kes otsustab. Oma rahaga ei tohiks toetada ebainimlikkust! Iga tarbija saab nõuda, et maailm oleks õiglasem paik.

Aga mismoodi on ühiskonnas korraldatud tööjaotus? Juhtivatel kohtadel on enamasti mehed ja rohkem tööd teevad naised! Paljud tänapäeva rollimudelid ja standardid naistele on tegelikult meeste loodud, eesmärgiga naisi kontrollida. Noortel on ju täiesti valed ootused, mille on loonud imagotööstus – just selline peab olema ilus, seksikas, edukas naine. Aga tegelikkus on hoopis teistsugune! Paljusid neist eesmärkidest on võimatu saavutada spetsiaalsete toodeteta. Tänapäeva ilustandardid on väga ahistavad. Me peame loomulikuks sellist ilu, mis on tegelikult väga ebaloomulik. Sa ei pea kellegi ootusele vastama, sul on vabadus luua täiesti enda ilukriteeriumid. Ma tahan kõigele sellele tähelepanu juhtida, et naised ei oleks enam ohvrid!