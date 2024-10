KAS TUNNED END ÄRA? Need positiivseks peetud omadused on tegelikult märgid ärevusest

«See kehtib eriti siis, kui käitume teatud viisil, et vältida ärevusega kaasnevat ebamugavust,» ütleb psühholoog Ernesto Lira de la Rosa. On loomulik soov vältida ärevust või ebamugavaid tundeid, kuid see võib viia stressini, mis omakorda põhjustab terviseprobleeme, ebatervislikke toimetulekustrateegiaid ja muud kahjulikku.