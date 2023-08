NAISTEJUTUD ⟩ Tähenärija, pugeja, kohtunik ja teised vastikud tüübid, kes su elu nurja ajavad

Kümme sabotööri

Tema kohta öeldakse meister-sabotöör, kuna ta on esil kõigis inimestes. Kriitik, kes leiab vigu endas ja teistes ning põhjustab sellega pettumust, viha, häbi ja süütunnet. Just Kohtunik on see, kes leiab vea, eksimuse või probleemi ja aktiveerib sellele osutamise kaudu kõik teised inimeses peituvad sabotöörid. «Sina oled süüdi!» On küllaga inimesi, kes elabki kohtuniku rollis, materdades teisi ja sisimas ka iseennast. Keskendub alati negatiivsele, vigadele, puudulikule, kasutab alandavaid võrdlusi. Head pigem ignoreerib ja peab loomulikuks. Edasi sõltub juba inimese ellujäämismehhanismidest, kuidas ta olukorraga hakkama saada püüab.

Vältija püüab vältida konfliktiolukordi ja situatsioone, kus on risk midagi kaotada. Võib näida positiivne, kuid tegelikkuses väldib ta muid emotsioone. Ta võib olla oma positiivsuse vang, kes surub viha, valu ja kibestumise lihtsalt alla. Vältimine on väga ohtlik sabotöör: kui lasta sel võimust võtta, võib inimene realiseerimata jätta kõik tõeliselt väärtuslikud ideed! Levinud alamvorm on edasilükkamine, eriti kehtib see keerukate, riskantsete või uute ülesannete puhul. Et mitte tunda valu! Vältijal on ka väga keeruline «ei» öelda, see on tal ühine joon Meeldijaga. Ta ütleb «jah», et vältida eitusega kaasnevaid negatiivseid tundeid. Pigem kasutab passiiv-agressiivset stiili kui ütleb asjad otse ja ausalt välja. Vältides konflikte pole meil ka lähedasi, ausaid ja sügavaid suhteid. Halba varjates kahaneb kaaslaste usaldus Vältija vastu.