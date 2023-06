NAISTEJUTUD ⟩ Rasketel ja muutlikel aegadel peavad vastu need, kellel on...

«Laulu- ja tantsupidu – see on niivõrd suur asi, et võtab sõnatuks,» lähevad Marilinil hetkeks lausa silmad märjaks. Naine on ise mitmel korral neist osa võtnud, samuti tema tütred.

Marilini enda noorim tütreke Linda Mari tahtis ka hirmsasti tantsida. Ainult kodule ligidal ei leitud temavanustele rühma. «Pesamuna oli seitsmene, teised on 5.–6. klassi lapsed,» jutustab ema. Tubli tüdruk võeti trenni vastu, aga hoiatati: arvestage, et tantsupeole ta kindlasti ei saa. Küllap usuti, et pisikesel pole püsivust. Läks aga vastupidi. «Nüüd on nii, et ta läheb nii laulupeole kui tantsupeole. Ta on tohutult uhke ja ei jäta ühelgi võimalusel seda mainimata!»

Laulupeol või tantsupeol osalemine jätab elamuse kogu eluks. «Selle kirjeldamiseks jääb sõnadest puudu, see on selline õnnis hetk! Õnnelik ja pühalik ja loomulik koos.»

Mis juhtub inimesega, kes kaotab juured?

Vahel võib tunduda, et traditsioonid ja esivanemate pärimus on midagi ilusat, aga mitte otseselt kasulikku. See on suur eksitus! Individualistlik vaade on valitsenud ühiskonnas pikka aega ning loonud suure hulga illusioone. Meil on pettekujutelm, et edukas, õnnelik, terve ja rahus saab olla ka üksinda. Tegelikult ei saa! Inimese hinge igatsus ei anna rahu isegi siis, kui jõuad tippu, kogud meeletu varanduse ning saad endale lubada unelmate elustiili. Aga mis siis aitaks? Traditsioonid ja juured, nende leidmine ning hoidmine.

Maailmas näeb tänapäeval hulgaliselt inimesi, kelle vaimse tasakaalutuse üheks põhjuseks on justnimelt juurtetus.

Mis juhtub, kui sul pole päritolu:

Sa ei tea, kes sa oled. Tajumata oma päritolu, hakkab inimene otsima mujalt identiteeti ja kuuluvustunnet ning võib end määratleda isegi mõne radikaliseerunud grupi liikmena. Võib küll tunduda, et traditsioonid piiravad, teisalt need toetavad ja annavad rohkem vabadust omaenda kahel jalal seista. Vajadus kuuluda on üks inimese põhivajadusi.

Sa ei tea, kuhu sa lähed. Tormavas maailmas võib tekkida küll tunne, et kõik on korras ja elu on liiga kiire, et veel targutada. See on petlik. Rabeleme sama koha peal. Selleks, et seada elus sihti, on vaja teada, kus sa parasjagu oled ja veegi olulisem: kust sa tuled.

Enda tundmisest algab areng. Oma päritolu tundmine annab hulgaliselt võtmeid ja toetust, et ennast, oma kohta ja maailma mõtestada. Teistest hoolimine ja tähenduslike sidemete loomine on õnne vältimatu osa. Juured on alus. Elav ei saa ilma hakkama, kuidas saaks inimene olla erand?