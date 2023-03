Pimerada algab trepil, kus me paneme silmaklapid ette ja võtame kepid kätte. Meid õpetatakse, et kepiga tuleb enda ees viibutada üsna madalal, üle põlve kõrguse ei maksa minna, sest siis ei leia maas olevaid takistusi enam üles. See on juba esimene väljakutse, sest ma ei suuda valget keppi üldse usaldada, vaid vehin vaba käega muudkui lisaks. «Kasuta rohkem keppi,» tuletab giid Julia muudkui meelde, kuid mul on raske seda äkitsi oma elustiiliga sobitada.