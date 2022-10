Puuetega naiste huvikaitse esindaja Keiu Roosimägi on elanud terve elu raske haigusega. Aasta tagasi lisandus sellele veel vähidiagnoos. Tugeva vaimujõuga Roosimägi pole aga lasknud diagnoosidel enda elutahet rikkuda, vaid on justkui uhkelt kõrgel varnas lehviv lipp, mille ümber hädasolijad saavad koonduda. «Olen otsustanud rääkida oma haigustest avameelselt, et teised samas olukorras inimesed teaksid, et nad pole üksi,» ütles ta.