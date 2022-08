TASUB TEADA ⟩ Niimoodi toimides pikendad oma eluiga 13 aasta võrra

Ajakirjas Journal of Personality and Social Psychology avaldatud hiljutine uuring näitab, et ka psühhosotsiaalsed tegurid mängivad rolli meie oodatavas elueas. Greifswaldi ülikooli meditsiiniosakonna teadlased jälgisid 23 aasta jooksul 2400 uuringus osalejat Saksamaal. Uuringu alguses, 1996. aastal olid katsealused 40–85-aastased. Sellest ajast peale on surnud 871 osalejat.

Teadlased küsisid osalejatelt ka, kuidas nad suhtuvad vanadusse ja vananemisse. Selgus, et inimesed, kes seostavad vananemisega isiklikke eesmärke ja plaane, võivad elada kauem – vahe on kuni 13 aastat.

2002. aastal Ameerikas tehtud uuring oli juba näidanud, et inimesed, kes suhtuvad vananemisse positiivselt, elavad seitse aastat kauem. Värske uuring aga näitab, et inimesed, kes kogevad vananemist kui isiklikku arengut, elavad veelgi kauem.

Uuring kinnitab, kui oluline on pidevalt uusi asju õppida ning seada eesmärke ja teha plaane teoks ka vanemas eas. Vananemise põhivaenlane on suhtumine, et selle plaani või tegevuse jaoks on juba liiga hilja. Inimestel tekib elu jooksul negatiivne kujutluspilt vananemisest, mida nad hakkavad tulevikus enda puhul rakendama. Oluline on sellest välja murda, kirjutab Cosmopolitan.