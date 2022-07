Meil on kombeks öelda, et «anna endast parim, sellest piisab», kuid parima poole püüdlemine on tegelikult karm nõue. On olukordi, kus tuleb anda endast parim, näiteks tööintervjuu või tähtsad läbirääkimised, kuid on ka olukordi, kus piisab anda endast 80 või 50 protsenti.