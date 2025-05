Neid nippe järgides kõneled nagu naine, kes teab, et ta on väärt kuulamist

Enesekindel kõnelemine ei ole kaasasündinud anne, vaid oskus, mida on võimalik teadlikult arendada ja täiustada. Avalikku esinemist ei pea kartma ega vältima – vastupidi, see võib olla suurepärane võimalus, et ennast väljendada, oma sõnumit edastada ja kuulajatega ühendust luua.