HEA TEADA Omanda need oskused ja sa oled õnnelik ka 90-aastasena!

Öeldakse, et kes kannatab, see kaua elab. Pikaealisus on suurepärane, kuid kannatustes vaeveldes see nii suurepärane siiski pole. Nii et kui soovid ka elusügisel olla õnnelik ja terve, tuleb arendada juba varem oskusi, et küpses eas oleks põhjust õnnelikuna ärgata.