See õhtune Itaalia perede traditsioon toob tervisele suurt kasu

Paljud neist osalevad traditsioonilisel passeggiata​'l – õhtusel jalutuskäigul. Sarnane tava on tuntud ka Hispaanias, kus seda kutsutakse el paseo​'ks. Selle rituaali eesmärk ei ole läbida teatud vahemaad või põletada kaloreid – kuigi need on head kõrvalmõjud. Passeggiata keskmes on kogukonnaelu: olla kohal, näha ja olla nähtud.