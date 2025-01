EKSPERDI NIPP Kui tahad sel aastal kõvasti raha kokku hoida, tee nii!

McLay rõhutab teadlikkuse tähtsust ja soovitab alustada sellest, et kustutada oma nutitelefonist kõik makserakendused, mis muudavad ostlemise liiga lihtsaks. Need rakendused võimaldavad teha oste vaid paari nupuvajutusega, ilma et nende peale pikemalt mõtleks, vahendab New York Post.