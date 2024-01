Teadlane avaldab õnne saladuse: selleks on vaja astuda 4 lihtsat sammu

Oled sa õnnelik? Sel juhul oled sa vähemuses. Kuid teadlase ja ettevõtja Floyd Chiltoni sõnul suhtuvad paljud meist õnne sootuks valesti. «On eksiarvamus, et õnn on loomulik ja pead lihtsalt lülitit klõpsama,» ütles Chilton. «Aga õnn on raske. Ja õnn pole loomulik. Meie ajus on kaks konkureerivat meelt ja nad võistlevad pidevalt meie mõtete pärast.»