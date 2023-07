Mida see tähendab, kui sa räägid iseendaga?

Päris piinlik tunne on, kui keegi tabab sind omaette nina alla pobisemas. Jääb mulje, et sa oled läinud hulluks. Üldiselt on arusaadav, et me räägime, et suhelda, ja kui keegi pole kuulamas, kaotaks jutustamine justkui oma eesmärgi. See ei ole aga tõsi. Rääkimine täidab muidki funktsioone.