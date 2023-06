PROOVI JÄRELE ⟩ Kahe minuti reegel, mis muudab su elu

Kui sinu to-do-list on sama paks kui telefoniraamat, on lihtne hakata viivitama. Kohustused on vaimusilmas nagu massiivne tellis, mis lämmatab ja mille alt tahaks korra pääseda. Nii et parem on asjad edasi lükata. Kui nii aga jätkata, siis nimekiri muudkui kasvab ja kosub. Nüüd tahaks sellega veel vähem tegeleda. Kuidas sellest nõiaringist pääseda?