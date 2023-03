KAS OLED NÕUS? ⟩ Need on asjad, mida ei tohi kunagi pärast keskööd teha!

Suur eine

Keha on magamise ajal vähem aktiivne, mis tähendab, et sa ei põleta kõiki äsja söödud kaloreid ära. Lisaks on uni häiritud, nii et säti oma ööoode natuke varasemale ajale.

Esimesena sõnumi saatmine

Sa ei taha oma öise sõnumiga teist inimest üles ajada. Lisaks võib öisel ajal tunduda suurepärane idee saata sõnum näiteks eksile. Oota igaks juhuks oma tervitustega hommikuni!

Töömeili saatmine

Teine näeb, millal sa oma e-kirja saatsid. Kui sa saatsid selle kell kaks öösel, siis see paistab ebaprofessionaalne. Ajasta meil näiteks hommikusse, nii et paistab, nagu sa oleks varakult jalgel, et tööle hakata.

Veebis šoppamine

Su ese ei jõua sellest kiiremini kohale, et sa tellisid ta keset ööd. Oota tellimusega hommikuni, et olla kindel, et päriselt ka soovid seda rätsepaistes kassi kujulist lampi.

Postitus sotsiaalmeedias

Paljud muutuvad hilisõhtul emotsionaalseks. Parem ära kirjuta seda piinlikku postitust, mida tõenäoliselt keegi isegi ei laigi nii hilja.

Sõpradega väljaminek

Kui sa lähed sõpradega kell kümme välja ja oled üle südaöö, on see okei. Aga kui keegi kutsub sind kell üks öösel välja, siis mida te õigupoolest teete?

Jalutuskäik üksi

Maailm on kahjuks ohtlik koht, eriti öösel. Oota oma jooksutiiruga hommikuni.

Suur otsus

Parem ära otsusta kell üks öösel lahkumisavaldust sisse anda. Oota hommikuni.

Keskmise suurusega otsus

Muidugi on need lihtsalt juuksed. Need kasvavad tagasi. Aga väsinud silmadega lõigatud tukk ei pruugi hommikul eriti meeldida enam.

Sotsiaalmeedias nuhkimine