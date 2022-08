Kanadast pärit ettevõtja Eric Edmeades on rahvusaheliselt tuntud tippkoolitaja, kes andnud tuhandetele inimestele nõu, kuidas saavutada edu nii äris kui ka isiklikus elus. See on tema elu kutse. Eksklusiivses intervjuus Naise portaalile rääkis mees pikemalt sellest, kui oluline roll selles on tervislikul toitumisel.