Nende lõhnade nuusutamine vähendab söögiisu

Ajakirjas Journal of Neurological and Orthopaedic Surgery avaldatud uuringus nuusutasid üle 3000 ülekaalulist osalejat kuue kuu jooksul nälga tundes alati inhalaatorite kaudu eri lõhnu. Eesmärk oli teha kindlaks, kas see pärsib nende isu. Teadlased leidsid, et pooleaastase uuringu jooksul kaotasid need, kes kasutasid regulaarselt oma inhalaatorit, keskmiselt viis kilo kuus ja säilitasid selle kaalulanguse kogu selle kuue kuu jooksul.