Püsivad tähemärgid on Sõnn, Lõvi, Skorpion ja Veevalaja. FOTO: Pexels

Fikseeritud tähemärgid on sodiaagiringis kõige püsivamad, paindumatumad ja intensiivsemad – neid on kõige keerulisem muuta või mõjutada, kuna nad on justkui raudsed ankrud. Mida aga toob kaasa suhe sellise sodiaagimärgiga?